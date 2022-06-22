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«Автомобіль на клубній базі розібрали на запчастини». Захисник «Маріуполя» відверто розповів про ситуацію в місті

Наразі Стасюк перебуває у Туреччині
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:15
«Автомобіль на клубній базі розібрали на запчастини». Захисник «Маріуполя» відверто розповів про ситуацію в місті
Фото: ФК Маріуполь

Захисник «Маріуполя» Петро Стасюк розповів, що майже все його майно залишилося в Маріуполі. Та українець, який зараз з сім’єю в Туреччині, не переживає, – головне, що всі цілі.

Де ви мешкали в Маріуполі?

Винаймав квартиру на правому березі, ближче до центру.

Відомо, що з нею зараз?

Моїй квартирі пощастило. Буквально нещодавно спілкувався із господарем. Він сказав, що будинок уцілів, а квартира не розкрита. То було тиждень тому. Як зараз, не знаю – там щодня все змінюється.

У вас там багато речей залишилося?

У мене один костюм залишився, все інше – там. Усі цивільні речі, які купував, залишилися у Маріуполі. Машина теж лишилася.

Що за автомобіль?

Nissan Qashqai. Його, можна сказати, вже нема.

Що трапилося?

Розібрали на запчастини. Машина стояла на клубній базі. Я намагався домовитись, щоб її вивезли, але не встиг. Спочатку вона була цілою, тільки скло було розбите. Потім зняли колеса.

Через деякий час зняли кришки капота та багажника, сидіння. Усі, що можна було забрати на запчастини, забрали. Залишилося одне кермо. Але машина це таке. Ще заробимо, купимо нову. Головне, що всі близькі живі-здорові.

Директор УПЛ розповів про проведення матчів в воєнний час.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Маріуполь війна

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