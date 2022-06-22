Директор УПЛ розповів як проходитимуть матчі під час повітряних тривог

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів Футбол News про підготовку до наступного сезону чемпіонату України:

Буде врахований й часовий проміжок, скільки ми маємо чекати, а також подальші дії. Якщо, умовно кажучи, повітряна тривога затягнулася, то що потім з тим матчем – чи переноситься на інший день чи рішення по ньому буде прийнято додатково.

Є перелік стадіонів, які наразі проходять відповідне узгодження з військовими адміністраціями. Вже найближчим часом будемо розуміти перелік арен, на яких зможемо проводити матчі наступного чемпіонату».