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Директор УПЛ розповів як проходитимуть матчі під час повітряних тривог

Наразі розробляється проєкт протоколу дій в такій ситуації
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:15
Директор УПЛ розповів як проходитимуть матчі під час повітряних тривог

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів Футбол News про підготовку до наступного сезону чемпіонату України:

«Наразі є проект відповідного протоколу, який буде враховувати всі питання безпеки, алгоритм дій учасників матчу, футболістів, тренерів, представників клубів, офіційних осіб в момент надзвичайних ситуацій, в тому числі під час повітряної тривоги. Буде, скоріш за все, розміщена наочна схема сховищ, куди вони мають переміщатися та знаходитися в цей час.

Буде врахований й часовий проміжок, скільки ми маємо чекати, а також подальші дії. Якщо, умовно кажучи, повітряна тривога затягнулася, то що потім з тим матчем – чи переноситься на інший день чи рішення по ньому буде прийнято додатково.

Є перелік стадіонів, які наразі проходять відповідне узгодження з військовими адміністраціями. Вже найближчим часом будемо розуміти перелік арен, на яких зможемо проводити матчі наступного чемпіонату».

Нагадаємо, Мирон Маркевич зізнався, що мав домовленість про повернення в «Металіст».

Сергій Лук'яненко
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