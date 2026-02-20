Автор голу Динамо Матвій Пономаренко поділився враженнями після перемоги над Рухом з рахунком 1:0 у матчі 17-го туру УПЛ. Слова футболіста передає Tribuna.com.

Я на кожну гру виходжу з завданням забити гол і постратись принести команді перемогу. Ця гра була не виключенням. Потрібно було виходити, забивати і допомагати команді. Дуже радий, що вдається забивати у четвертому матчі поспіль. Тому вважаю, що роблю все правильно.

Звичайно, дуже складно, бо ми місяць в Туреччині готувались на трошки інших полях. У нас на базі, звичайно, нормальне поле, а приїхали сюди - поле не дуже хорошої якості, але нам це не завадило перемогти, тому що треба виходити на кожну гру і перемагати. Обидві команди в рівних умовах. Звичайно, «Рух» – дуже хороша команда, яка добре грала в обороні. Нам було важко їх вскрити, але в кінці забили гол. Не можна сказати, що це чисто через поле.

Як зміниться «Динамо»? Побачимо протягом сезону. Ми налаштовані тільки на перемоги і, дай боже, на золоті медалі.