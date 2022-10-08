Азар обдурив головного тренера збірної Бельгії і відправився в нічний клуб перед матчем Ліги націй

Мартінес вже прокоментував ситуацію

Вінгер «Реала» і збірної Бельгії Еден Азар обдурив головного тренера національної команди Роберто Мартінеса, який дав йому вихідний, щоб побути з сім'єю, а замість цього Азар відправився в нічний клуб перед матчем з Нідерландами (0:1) в Лізі націй. Тренер прокоментував ситуацію, його цитує RTBF.

« Еден грає важливу роль в команді, як людина і як капітан. Ми довіряємо нашим гравцям, тому йому дозволили провести час зі своєю сім'єю або друзями. За цим стояла неприємна історія, але я не збираюся говорити про неї публічно. Це буде вирішуватися всередині команди. Не хочу, щоб таке повторювалося».

Раніше стало відомо, що для Азара в «Реалі» знайшли нову роль.