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Азар повернувся в розташування «Реалу» в найкращій формі з моменту переходу з «Челсі»

Бельгієць сподівається, що цей сезон стане для нього проривним
Футбол Прімера
10:06
Азар повернувся в розташування «Реалу» в найкращій формі з моменту переходу з «Челсі»

Нападник «Реалу» Еден Азар має намір зробити наступний сезон проривним для себе в мадридській команді.

За інформацією MARCA, бельгієць приїхав в розташування команди після літньої відпустки в своїй найкращій формі з моменту переходу з «Челсі» за 115 мільйонів євро в 2019-му році.

Окрім того, він не відчуває дискомфорту в коліні, котрий був присутній у нього через постійні травми в Мадриді.

Наразі Азар розуміє, що програє конкуренцію Вінісіусу і Родріго, проте впевнений, що зможе отримати свій шанс.

Карло Анчелотті задоволений формою гравця після відпуски і вже заявляв, що розглядає його як можливу підміну для Каріма Бензема на позиції нападника.

Нагадаємо, з «Реалом» на збір відправиться колишній гравець «Шахтаря».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Еден Азар

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