Азербайджан в битві пострадянських країн обіграв білорусь

Господарі забили два м'ячі в кінцівці матчу

У четвертому турі Ліги націй в групі С3 національна збірна Азербайджану виграла у білорусі.



Господарям вдалося відкрити рахунок на завершальній стадії матчу. На 76-й хвилині свій момент реалізував Емрелі, а на 90-й Шейда встановив остаточний рахунок – 2:0.

Перемога дозволила Азербайджану піднятися на третє місце в групі – у них 4 очка. У білорусі, яка йде останньою – 2 бали.

Ліга націй. Група С3

Азербайджан – білорусь 2:0

Голи: Емрелі, 76, Шейдаев, 90

Азербайджан: Магомедаліев, Гусейнов (Алескеров, 73), Гусейнов, Мустафазаде, Гусейнов, Салахла (Кривоцюк, 59), Махмудов, Рішард (Ісаєв, 74), Паскуаль (Дініев, 59), Шейдаев, Дадашов (9).

білорусь: Павлюченко, Малькевич (Підстрелів, 71), Шевченко (Безсмертний, 86), Політевич, Хадаркевич, Печін, Ебонг, Яблонський, Бочеров (Громико, 57), Климович (Биков, 57), Бахар (Богомольскій, 70).

Попередження: Емрелі (77).

Нагадаємо, раніше UEFA заборонив транслювати матч в білорусі.