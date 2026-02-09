Сергій Разумовський

Азербайджанський клуб Зіря підтвердив підписання форварда Ерена Айдіна, який донедавна захищав кольори Вереса. 22-річний нападник перейшов до команди як вільний агент і підписав контракт з Орлами, розрахований до кінця нинішнього сезону.

Трансфер відбувся на тлі гучної історії з його відходом із рівненського клубу. Під час зимових зборів Вереса в Туреччині Айдін самовільно покинув розташування команди й, як повідомляли в клубі, певний час не виходив на контакт ні з керівництвом, ні з медичним штабом. Цей епізод став одним із найбільш обговорюваних у період підготовки рівнян до другої частини сезону.

Айдін приєднався до Вереса у вересні 2025 року — також у статусі вільного агента. За час виступів в Україні він зіграв 10 матчів, забив один гол і віддав три результативні передачі. Раніше турецький нападник перебував у системі Галатасарая, що привертало додаткову увагу до його переходу в УПЛ.