Легіонер клубу УПЛ самовільно залишив розташування команди
Клуб зробив офіційну заяву
близько 2 годин тому
Фото - НК Верес
Рівненський Верес повідомив, що турецький легіонер Ерен Айдін самовільно покинув розташування «вовків».
«Футбольний клуб Верес повідомляє, що сьогодні вранці футболіст самовільно залишив розташування команди під час навчально-тренувального збору в Туреччині. Гравець не виходить на зв’язок ні з керівництвом клубу, ні з медичним штабом», – йдеться у заяві пресслужби рівненського клубу.
Айдін перейшов до Вереса у вересні 2025 року з Галатасараю на правах вільного агента.
У нинішньому сезоні форвард провів десять матчів, в яких забив один гол і віддав три результативні передачі.
Transfermarkt оцінює турецького гравця в 400 тисяч євро.
