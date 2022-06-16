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Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»

Він вже тренував цю команду
Футбол Прімера
10:56
Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»

Аргентинський тренер Марсело Б’єлса може очолити «Атлетик» Більбао. Про це повідомляє MARCA.

Він погодився очолити команду, в разі якщо президентом клубу стане Иньякі Аречабалета. Його вважають головним претендентом на перемогу на виборах.

Б’єлса прийде в команду разом зі своїм тренерським штабом.

Він вже очолював басків з 2011 по 2013 роки. Разом з ними він виходив у фінал Кубку Іспанії і Ліги Європи. Однак в Прімері фінішував в середині таблиці.

Варто відзначити, що «Атлетик» залишився без єврокубків на наступний сезон, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці.

Нагадаємо, в Іспанію може переїхати один з найкращих центральних захисників Європи.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Марсело Бьелса Атлетик Більбао

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