Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»
Він вже тренував цю команду
Аргентинський тренер Марсело Б’єлса може очолити «Атлетик» Більбао. Про це повідомляє MARCA.
Він погодився очолити команду, в разі якщо президентом клубу стане Иньякі Аречабалета. Його вважають головним претендентом на перемогу на виборах.
Б’єлса прийде в команду разом зі своїм тренерським штабом.
Він вже очолював басків з 2011 по 2013 роки. Разом з ними він виходив у фінал Кубку Іспанії і Ліги Європи. Однак в Прімері фінішував в середині таблиці.
Варто відзначити, що «Атлетик» залишився без єврокубків на наступний сезон, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці.
Нагадаємо, в Іспанію може переїхати один з найкращих центральних захисників Європи.
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