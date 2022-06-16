Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»

Він вже тренував цю команду

Аргентинський тренер Марсело Б’єлса може очолити «Атлетик» Більбао. Про це повідомляє MARCA.

Він погодився очолити команду, в разі якщо президентом клубу стане Иньякі Аречабалета. Його вважають головним претендентом на перемогу на виборах.

Б’єлса прийде в команду разом зі своїм тренерським штабом.

Він вже очолював басків з 2011 по 2013 роки. Разом з ними він виходив у фінал Кубку Іспанії і Ліги Європи. Однак в Прімері фінішував в середині таблиці.

Варто відзначити, що «Атлетик» залишився без єврокубків на наступний сезон, фінішувавши восьмим у турнірній таблиці.

Нагадаємо, в Іспанію може переїхати один з найкращих центральних захисників Європи.