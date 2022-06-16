«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця
Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
І поки не продовжує контракт зі своїм клубом
Центральний захисник «Наполі» Каліду Кулібалі не поспішає продовжувати з клубом контракт, який спливає 2023 року.
La Gazzetta dello Sport повідомляє, що керівництво готове підвищити йому зарплатню до 4 мільйонів євро. Однак 30-річний сенеганець взяв паузу, щоб подивитися чи зробить «Барселона» спроби його підписати.
Кулібалі вірить в проєкт каталонців і знає про інтерес Чаві.
Якщо ж «Барселона» не спробує оформити трансфер, то Кулібалі з радістю залишиться в Неаполі і залишиться капітаном команди.
Раніше один з лідерів «Барселони» узгодив умови особистого контракту з «Манчестер Юнайтед».
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