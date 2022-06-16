Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»

І поки не продовжує контракт зі своїм клубом

Центральний захисник «Наполі» Каліду Кулібалі не поспішає продовжувати з клубом контракт, який спливає 2023 року.

La Gazzetta dello Sport повідомляє, що керівництво готове підвищити йому зарплатню до 4 мільйонів євро. Однак 30-річний сенеганець взяв паузу, щоб подивитися чи зробить «Барселона» спроби його підписати.

Кулібалі вірить в проєкт каталонців і знає про інтерес Чаві.

Якщо ж «Барселона» не спробує оформити трансфер, то Кулібалі з радістю залишиться в Неаполі і залишиться капітаном команди.

Раніше один з лідерів «Барселони» узгодив умови особистого контракту з «Манчестер Юнайтед».