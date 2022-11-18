Родрі не вважає збірну Іспанії фаворитом ЧС-2022
Багаторічний лідер «Валенсії» не зіграє за Іспанію на чемпіонаті світу
Гая покинув розташування команди через травму
18 листопада 16:59
Хосе Гая / Фото - RFEF
Захисник збірної Іспанії Хосе Гая пропустить чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє прес-служба Королівської футбольної іспанської федерації.
Оборонець «Валенсії» зазнав травми на тренуванні 16 листопада. У футболіста – проблеми з щиколоткою.
За збірну Гая провів 18 матчів. У них 27-річний гравець відзначився 3 голами і 4 результативними передачами.
Раніше легенда італійського футболу Франческо Тотті назвав Іспанію в числі фаворитів ЧС-2022.
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