Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Багаторічний лідер «Валенсії» не зіграє за Іспанію на чемпіонаті світу

Гая покинув розташування команди через травму
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 16:59
Багаторічний лідер «Валенсії» не зіграє за Іспанію на чемпіонаті світу
Хосе Гая / Фото - RFEF

Захисник збірної Іспанії Хосе Гая пропустить чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє прес-служба Королівської футбольної іспанської федерації.

Оборонець «Валенсії» зазнав травми на тренуванні 16 листопада. У футболіста – проблеми з щиколоткою.

За збірну Гая провів 18 матчів. У них 27-річний гравець відзначився 3 голами і 4 результативними передачами.

Раніше легенда італійського футболу Франческо Тотті назвав Іспанію в числі фаворитів ЧС-2022.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Іспанії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Південна Америка або Стара Європа? Представляємо фаворитів чемпіонату світу
Прев'ю Південна Америка або Стара Європа? Представляємо фаворитів чемпіонату світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:40
Молода зірка «Барселони» замінила травмованого Гаю в заявці збірної Іспанії
Молода зірка «Барселони» замінила травмованого Гаю в заявці збірної Іспанії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 17:37
Родрі не вважає збірну Іспанії фаворитом ЧС-2022
Родрі не вважає збірну Іспанії фаворитом ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 листопада 13:44
Тренер збірної Іспанії: «Я кращий тренер в світі. Ніяких сумнівів»
Тренер збірної Іспанії: «Я кращий тренер в світі. Ніяких сумнівів»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
12 листопада 10:10
Збірна Іспанії назвала заявку на ЧС-2022. Рамоса немає в списку
Збірна Іспанії назвала заявку на ЧС-2022. Рамоса немає в списку
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11 листопада 14:41

Новини: Футбол

Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Екс-голкіпер «Десни»: «Потрібно бути під чимось, щоб сказати, що Мілевський – росіянин»
Українські легіонери
12:33
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Амаш таки зіграє за «Дніпро-1» проти «Шахтаря». За день до матчу він був у збірній Алжиру
Українська Прем'єр-ліга
12:08
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Іспанський гранд близький до підписання захисника «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Тренер іншого учасника ЧС заявив, що було б несправедливо, якби Мессі не виграв турнір
Чемпіонат світу з футболу
11:29
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»
Українська Прем'єр-ліга
11:12
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Прімера
10:46
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу-2022 у Катарі. В очікуванні старту турніру. Оновлюється
Чемпіонат світу з футболу
10:30
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Ліга 1
10:15
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
На болотах все ще вірять у те, що їм дадуть провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Всі новини

Популярні новини

Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Чісора вважає, що відправив Усика в нокдаун. А, що скажете ви? Відео моменту
Бокс Професійний бокс
17 листопада 13:40
3
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Бідолаха. Український форвард, який втік з країни 24-лютого, заявив, що минулий сезон був найскладнішим в його кар'єрі
Футбол Українські легіонери
18 листопада 13:05
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Ф’юрі назвав місце проведення поєдинку з Усиком
Бокс Професійний бокс
15 листопада 11:59
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Мейвезер «несподівано» нокаутував блогера Deji
Бокс Професійний бокс
14 листопада 07:15
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Джойс впевнений, що у Усика відберуть чемпіонський пояс
Бокс Професійний бокс
17 листопада 07:50
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
«Помер дядько та народилася мертва дитина». Ф’юрі згадав, як у такій жахливій ситуації допоміг Володимир Кличко
Бокс Професійний бокс
15 листопада 15:31
Всі новини