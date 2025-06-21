«Багато футболістів мріє опинитися в такій команді». Що сказав новачок Полісся після переходу
Перше підписання Ротаня
близько 1 години тому
Нападник Полісся Микола Гайдучик розповів про перші враження в новій команді. Його слова наводить пресслужба клубу.
Надзвичайно приємні емоції тому, що це новий етап в моєму житті. Я дуже вдячний футбольному клубу Полісся за те, що запросили в команду, і дуже щасливий бути однією сім'єю тепер. Багато хто з футболістів мріє опинитися в такій команді як Полісся, тому ще раз дякую за те, що маю змогу бути в такому колективі, і в такій команді.
Руслан Петрович наголошував на тому, які потрібно зробити висновки по минулому сезоні та розказав свої ідеї. Наголошував на тому, щоб ми були однією сім'єю й треба якнайшвидше адаптуватися до нових вимог, до нових ідей та їх прийняти. Якщо ми їх приймемо, все буде лише в позитив та в плюс, - розповів Гайдучик.
Гайдучик минулого сезону провів 33 поєдинки за Верес, у яких відзначився 9 голами та двома результативними передачами. Загалом за кар'єру Микола зіграв 129 матчів, забив 25 м'ячів і зробив 14 асистів.