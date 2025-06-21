Нападник Полісся Микола Гайдучик розповів про перші враження в новій команді. Його слова наводить пресслужба клубу.

Надзвичайно приємні емоції тому, що це новий етап в моєму житті. Я дуже вдячний футбольному клубу Полісся за те, що запросили в команду, і дуже щасливий бути однією сім'єю тепер. Багато хто з футболістів мріє опинитися в такій команді як Полісся, тому ще раз дякую за те, що маю змогу бути в такому колективі, і в такій команді.

Руслан Петрович наголошував на тому, які потрібно зробити висновки по минулому сезоні та розказав свої ідеї. Наголошував на тому, щоб ми були однією сім'єю й треба якнайшвидше адаптуватися до нових вимог, до нових ідей та їх прийняти. Якщо ми їх приймемо, все буде лише в позитив та в плюс, - розповів Гайдучик.