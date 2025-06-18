Житомирський клуб Полісся офіційно підтвердив підписання нападника Миколи Гайдучика, який раніше виступав за рівненський Верес.

25-річний форвард уклав контракт із командою на три роки. У новому клубі Гайдучик гратиме під 89-м номером.

Минулого сезону він провів 33 поєдинки за Верес, у яких відзначився 9 голами та двома результативними передачами. Загалом за кар'єру Микола зіграв 129 матчів, забив 25 м'ячів і зробив 14 асистів.

Полісся завершило сезон 2024/25 на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ та отримало путівку до єврокубків.

Наступного сезону командою керуватиме Руслан Ротань, який підписав із клубом трирічний контракт наприкінці травня.

Раніше повідомлялося, що скандальний гравець Полісся буде грати у команді Руслана Ротаня.