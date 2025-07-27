Спортивний директор Вереса Юрій Габовда висловився стосовно бразильського вінгера Луана, який зі скандальним відтінком покинув команду. Його слова наводить пресслужба клубу.

Насправді, вона ще не закінчена. І вона продовжується. Але кожне якесь зараз слово може бути використане проти нас в подальшому розвитку даної ситуації, - сказав Габовда.

Він взимку повівся не найкращим чином - поїхав у відпустку до Бразилії, почав отримувати запрошення від якихось псевдоагентів, не слухав нас, не проявляв поваги до клубу, який давав йому грати і розвиватися.

Луан багато разів порушував спортивний режим, - пояснив Габовда.