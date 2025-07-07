Стали відомі час і дати проведення матчів першого туру УПЛ 25/26
Змагання розпочнуться у п'ятницю, 1 серпня
14 хвилин тому
Сьогодні, 7 липня, пресслужба УПЛ повідомила, що чемпіонат України у вищому дивізіоні поновиться 1 серпня. Ліга оприлюднила офіційний календар першого туру сезону 2025/26.
Матчі 1-го туру УПЛ сезону 2025/26
1 серпня (пʼятниця)
Колос Ковалівка – Кривбас Кривий Ріг, 15:30
Рух Львів – СК Полтава, 18:00
2 серпня (субота)
Верес Рівне – Динамо Київ, 15:30
Зоря Луганськ – ЛНЗ Черкаси, 18:00
3 серпня (неділя)
Кудрівка – Олександрія, 13:00
Епіцентр Камʼянець-Подільський – Шахтар Донецьк, 15:30
Карпати Львів – Полісся Житомир, 18:00
4 серпня (понеділок)
Металіст 1925 Харків – Оболонь Київ, 18:00
З повним календарем Української Прем’єр-ліги можна ознайомитися на офіційному сайті УПЛ.