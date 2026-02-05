Сергій Разумовський

Баварія офіційно оголосила про продовження контракту з вінгером Сержем Гнабрі. Як повідомила пресслужба мюнхенського клубу, нова угода з 30-річним німецьким футболістом розрахована до 30 червня 2028 року. Таким чином, Баварія зберігає у складі одного зі своїх найбільш досвідчених і титулованих атакувальних гравців ще щонайменше на два додаткові сезони порівняно з попереднім договором.

✨ 𝗔𝗻 𝗶𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲! ✨



Continuing the legacy of the legendary number 7️⃣ #Gnabry2028 — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2026

Варто зазначити, що попередній контракт Гнабрі з мюнхенцями був чинним до літа 2026 року, тож нова угода продовжила його перебування в команді ще на два роки. Серж перейшов до Баварії влітку 2017 року з Вердера — сума трансферу, за наявними даними, склала 10 мільйонів євро. При цьому сезон-2017/18 він провів в оренді в Гоффенгаймі, де отримав важливу ігрову практику і фактично підготувався до повноцінного повернення в Мюнхен уже як ключовий гравець ротації.

За більш ніж вісім років у структурі Баварії Гнабрі провів за першу команду 311 матчів у всіх турнірах. Його статистика виглядає вражаюче: 100 забитих м’ячів і 60 результативних передач, що підкреслює його стабільний внесок у атакувальну гру команди незалежно від ролі — чи то стартовий склад, чи вихід із лави запасних.

За цей час він разом із Баварією зібрав значну колекцію трофеїв. Вінгер шість разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок Німеччини та п’ять разів здобував Суперкубок Німеччини. Окремим пунктом у його кар’єрі з мюнхенцями є сезон-2019/20, коли команда тріумфувала в Лізі чемпіонів. У кампанії-2020/21 Баварія також поповнила список здобутків Суперкубком Європи та перемогою на клубному чемпіонаті світу.

У поточному сезоні Гнабрі продовжує демонструвати результативність. У 26 матчах він уже забив сім голів і віддав дев'ять асистів, залишаючись важливою опцією для тренерського штабу в лінії атаки.

Сам Гнабрі у коментарі для клубних медіа підкреслив, що задоволений рішенням залишитися в Мюнхені й відзначив позитивний хід перемовин. За його словами, коли він лише приєднувався до Баварії, навіть не міг уявити, що до завершення нового контракту сумарно проведе в клубі близько десяти років. Вінгер наголосив, що має намір і надалі працювати в тому ж руслі, підтримуючи командні амбіції та власну стабільність на полі.

