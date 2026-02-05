Півзахисник Баварії Леон Горецка відмовився змінювати клуб узимку та переходити до лондонського Арсеналу під час зимового трансферного вікна. Раніше мюнхенський клуб офіційно повідомив, що 30-річний футболіст покине команду після завершення цього сезону.

Арсенал виявляв серйозний інтерес до хавбека та розглядав його як варіант заміни травмованому Мікелю Меріно. Проте, за інформацією журналіста Крістіана Фалька, німецький півзахисник вирішив залишитись у Мюнхені до літа.

При цьому Горецка не виключає переїзду до Англії. Він вважає, що англійська Прем'єр-ліга добре йому підходить, і готовий обговорити можливий трансфер до Арсеналу влітку, якщо інтерес з боку клубу збережеться. Також серед претендентів на гравця називають Тоттенхем.