Барселона – Атлетико і баскське дербі – півфінали Кубка Іспанії подарують найцікавіші пари, що тільки могли бути
Глядачі побачать двосерійний «прихований фінал»
12 хвилин тому
Стали відомі півфінальні пари Кубка Іспанії, тож турнір виходить на вирішальну стадію, де залишилися чотири найсильніші команди. Жереб звів між собою суперників, які мають не лише турнірну мотивацію, а й історичний бекграунд, що додає майбутнім матчам принциповості та додаткової уваги з боку вболівальників.
В одному з півфіналів Атлетико зустрінеться з Барселоною. Це протистояння традиційно вважається одним із найгучніших у іспанському футболі: команди не раз перетиналися в чемпіонаті та кубкових змаганнях, а їхні очні матчі часто виходять напруженими, з високими швидкостями та великою кількістю тактичної боротьби.
Другу путівку у фінал розіграють Атлетік і Реал Сосьєдад. Це буде баскське дербі, у якому принциповість визначається не лише турнірною ставкою, а й регіональним суперництвом. Подібні матчі зазвичай проходять максимально емоційно, з особливою атмосферою на трибунах і жорсткою конкуренцією на кожному метрі поля.
Півфінали пройдуть у двоматчевому форматі. Перші поєдинки заплановані на 10–12 лютого, а матчі-відповіді відбудуться 3–5 березня. Остаточні дати та час початку конкретних зустрічей мають бути підтверджені організаторами додатково.
