Сергій Разумовський

Стали відомі півфінальні пари Кубка Іспанії, тож турнір виходить на вирішальну стадію, де залишилися чотири найсильніші команди. Жереб звів між собою суперників, які мають не лише турнірну мотивацію, а й історичний бекграунд, що додає майбутнім матчам принциповості та додаткової уваги з боку вболівальників.

В одному з півфіналів Атлетико зустрінеться з Барселоною. Це протистояння традиційно вважається одним із найгучніших у іспанському футболі: команди не раз перетиналися в чемпіонаті та кубкових змаганнях, а їхні очні матчі часто виходять напруженими, з високими швидкостями та великою кількістю тактичної боротьби.

Другу путівку у фінал розіграють Атлетік і Реал Сосьєдад. Це буде баскське дербі, у якому принциповість визначається не лише турнірною ставкою, а й регіональним суперництвом. Подібні матчі зазвичай проходять максимально емоційно, з особливою атмосферою на трибунах і жорсткою конкуренцією на кожному метрі поля.

Півфінали пройдуть у двоматчевому форматі. Перші поєдинки заплановані на 10–12 лютого, а матчі-відповіді відбудуться 3–5 березня. Остаточні дати та час початку конкретних зустрічей мають бути підтверджені організаторами додатково.

