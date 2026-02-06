Барселона розглядає можливість продовження контракту з Робертом Левандовські ще на один сезон, проте на менш вигідних фінансових умовах.

За даними ESPN, керівництво клубу високо цінує професіоналізм 37-річного форварда та його внесок у команду. Головний тренер Гансі Флік задоволений його ставленням до тренувань та стабільною грою, тому клуб вивчає різні варіанти співпраці з Левандовські аж до літа 2027 року.

Польський нападник виступає за Барселону з 2022 року. У поточному сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і зробив 3 результативні передачі. Діючий контракт гравця розрахований до літа 2026 року.

