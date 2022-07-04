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«Барселона» безкоштовно забрала у «Мілана» одного з лідерів

Каталонський клуб підписав тривалий контракт з івуарійським півзахисником
Футбол Прімера
14:46
«Барселона» безкоштовно забрала у «Мілана» одного з лідерів
Франк Кессье / Фото - ФК Барселона

Півзахисник Франк Кессьє став гравцем «Барселони». Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 25-річного івуарійця сплив термін дії контракту з «Міланом». Каталонці на правах вільного агента уклали угоду на чотири роки.

За «россонері» Кессьє провів 223 матчі у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися 37 голами і 16 асистами.

Раніше нападник «Баварії» Роберт Левандовськи повідомив головному тренеру «Барселони» Хаві, що хоче з ним попрацювати.

Сергій Стаднюк
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Теги

Франк Кессьє Барселона (футбол) Мілан

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