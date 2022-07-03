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Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати

Форвард поки ще «Баварії» і тренер «Барселони» зустрілися на відпочинку
Футбол Футбол в Європі
14:01
Левандовскі повідомив Хаві, що дуже хоче з ним попрацювати

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовскі зустрівся з головним тренером «Барселони» Хаві під час відпочинку на Ібіці, повідомляє As.

За інформацією джерела, між гравцем і тренером відбулася коротка розмова, але він не був про футбол. Лише в кінці Левандовскі додав, що дуже хоче попрацювати з Хаві.

Раніше повідомлялося, що «Баварія» вже втретє відмовила «Барселоні» в трансфер Левандовскі, хоч поляк вже заявив, що не хоче залишатися в німецькому клубі.

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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