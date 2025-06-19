Каталонська Барселона вже не перший трансферний період виявляє інтерес до іспанського форварда Ніко Вільямса, який виступає за баскський Атлетік, і схоже, що історія з його переходом близька до завершення.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, синьо-гранатові погодили з 22-річним нападником умови контракту, який діятиме до 2031 року. За домовленістю футболіст зароблятиме від 7 до 8 мільйонів євро на рік.

Тепер Барселона має порозумітися з Атлетіком щодо суми викупу гравця. Минулого сезону Вільямс провів 45 зустрічей, відзначився 11 голами та зробив сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що головний наставник Барселони Гансі Флік визначився з футболістами, які мають покинути команду.