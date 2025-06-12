Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік має намір розлучитися з тими гравцями, на яких не розраховує наступного сезону.

Додатково керівництво клубу вважає за необхідне скоротити склад, щоб знизити фінансове навантаження. За даними Fichajes.net, команду можуть залишити одразу п'ять футболістів.

Серед них — воротарі Іньякі Пенья та Марк-Андре тер Штеген. Обидва голкіпера позбавляються перспектив на ігровий час, оскільки основні ролі у рамці мають зайняти Жоан Гарсія та Войцех Щенсни.

Також під питанням майбутнє вінгера Ансу Фаті. Він давно не входить в основну обойму, а Флік не має наміру надавати йому шанси. Наразі йдуть переговори з Монако. Атакувальний півзахисник Пабло Торре опинився поза конкуренцією і також може покинути клуб.

Крім того, Барселона розглядає продаж одного із центральних захисників — Андреаса Крістенсена чи Рональда Араухо. У клубі розраховують отримати за когось із них гідну пропозицію.

Через те, що каталонці не пробилися на Клубний чемпіонат світу, вони запланували передсезонний тур Азією. Команда проведе серію товариських матчів у Японії та Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що Барселона підпише нападника.