Барселона готова обмінятися лідерами з Ньюкаслом
Ісак може стати гравцем каталонського клубу, а Рафінья приєднається до «сорок»
близько 3 годин тому
Каталонська Барселона активно підбирає нового форварда, який у перспективі міг би змінити Роберта Левандовські в атакувальній лінії команди.
Одним із головних кандидатів на посилення вважається Александер Ісаак з Ньюкасла, проте сума трансферу у понад 100 мільйонів євро робить операцію вкрай складною для каталонців.
У той же час інтерес до гравців існує і з боку Ньюкасла. Англійський клуб накинув оком на лідера Барселони Рафінью. У зв'язку з цим розглядається можливість обміну, при якому обидва футболісти могли б змінити клубну прописку вже у літнє трансферне вікно, про це повідомило Мadrid-barcelona.com
Раніше повідомлялося, що Барселона близька до трансфера лідера Атлетіка.