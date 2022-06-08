«Барселона» хоче підписати гравця «Шахтаря» і вважає його «новим Дані Алвесом»

Каталонці роздумують над позицією правого захисника

Каталонська «Барселона» розглядає захисника «Шахтаря» Додо в якості варіанта на правий фланг оборони. Про це повідомляє sport.es.

Чаві поки не знає, хто буде парою його правих захисників на наступний сезон, оскільки невідомо чи залишиться в команді Дані Алвес, тоді як Сержиньо Деста блаугранас хочуть продати.

Додо ж бажає покинути «Шахтар» і сподівається або на трансфер, або на оренду з обов’язком викупу.

Однак у «Барселони» є конкуренти, оскільки за 23-річним бразильцем також стежать «Баварія», «Реал», «Фіорентина» і «Тоттенгем».

На іншого гравця «Шахтаря» претендує «Ювентус».