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Італійський гранд несподівано проявив інтерес до Мудрика

Повідомлялося, що вже узгоджено трансфер вінгера «Шахтаря» в «Байєр»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:29
Італійський гранд несподівано проявив інтерес до Мудрика
Михайло Мудрик / Фото - ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик потрапив в сферу інтересів «Ювентуса». Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

Керівництво «б'янконері» має намір посилити атакувальну лінію команди перед наступним сезоном. Для цього розглядається покупка флангового гравця.

Крім українця, на вакантне місце є дві кандидатури. Це Доменіко Берарді ( «Сассуоло») і Філіп Костич ( «Айнтрахт»).

Напередодні з'явилася інформація про те, що трансфер Мудрика в «Байєр» вже узгоджений.

Сергій Стаднюк
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Теги

Михайло Мудрік Ювентус Шахтар Донецьк Доменіко Берарді Сассуоло Айнтрахт

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