«Барселона» – найцікавіша команда Іспанії. 15 її матчів потрапили в 20 найбільш переглянутих в сезоні
«Барселона» хоче підсилити атаку, але клуб АПЛ вимагає за свого гравця 55 мільйонів євро
І не погоджується на виплату частинами
Каталонська «Барселона» все ще не покладає зусиль підписати Рафінью з «Лідсу». Фабріціо Романо повідомляє, що 25-річний бразилець – пріоритетна мета блаугранас на трансферному ринку ще з лютого.
За колишнього гравця «Ренна», у якого 11 голів і 3 асисти в 35 матчах АПЛ, «Лідс» вимагає не менше 55 мільйонів євро. Окрім того, англійці не погоджуються на виплату частинами.
Також повідомляється, що на футболіста є й інші претенденти, однак вони не називаються.
Нагадаємо, «Барселона» – найцікавіша команда сезону у Прімері.
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