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«Барселона» хоче підсилити атаку, але клуб АПЛ вимагає за свого гравця 55 мільйонів євро

І не погоджується на виплату частинами
Футбол Прімера
18:15
«Барселона» хоче підсилити атаку, але клуб АПЛ вимагає за свого гравця 55 мільйонів євро

Каталонська «Барселона» все ще не покладає зусиль підписати Рафінью з «Лідсу». Фабріціо Романо повідомляє, що 25-річний бразилець – пріоритетна мета блаугранас на трансферному ринку ще з лютого.

За колишнього гравця «Ренна», у якого 11 голів і 3 асисти в 35 матчах АПЛ, «Лідс» вимагає не менше 55 мільйонів євро. Окрім того, англійці не погоджуються на виплату частинами.

Також повідомляється, що на футболіста є й інші претенденти, однак вони не називаються.

Нагадаємо, «Барселона» – найцікавіша команда сезону у Прімері.

Сергій Лук'яненко
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Рафінья Барселона (футбол)

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