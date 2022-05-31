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«Барселона» – найцікавіша команда Іспанії. 15 її матчів потрапили в 20 найбільш переглянутих в сезоні

«Реал» серйозно поступається каталонцям
Футбол Прімера
17:34
«Барселона» – найцікавіша команда Іспанії. 15 її матчів потрапили в 20 найбільш переглянутих в сезоні

В 15 з 20 найбільш переглянутих матчів в сезоні Прімери брала участь «Барселона». Про це повідомляє MARCA.

Найцікавішими для аудиторії виявилися два Ель Класико. В середньому гру 0:4 на «Бренабеу» дивилися 1,775 мільйона глядачів, тоді як матч на «Камп Ноу» – 1,63 мільйони.

Далі йдуть три поспіль матчі каталонців. Кількість глядачів в них відразу ж впала майже на 400 тисяч.

Топ-20 матчів чемпіонату Іспанії за кількістю середніх переглядів:

По завершенню сезону Прімери «Валенсія» зі скандалом звільнила президента.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол)

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