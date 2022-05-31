Президент «Валенсії» звільнений зі скандалом
«Барселона» – найцікавіша команда Іспанії. 15 її матчів потрапили в 20 найбільш переглянутих в сезоні
«Реал» серйозно поступається каталонцям
В 15 з 20 найбільш переглянутих матчів в сезоні Прімери брала участь «Барселона». Про це повідомляє MARCA.
Найцікавішими для аудиторії виявилися два Ель Класико. В середньому гру 0:4 на «Бренабеу» дивилися 1,775 мільйона глядачів, тоді як матч на «Камп Ноу» – 1,63 мільйони.
Далі йдуть три поспіль матчі каталонців. Кількість глядачів в них відразу ж впала майже на 400 тисяч.
Топ-20 матчів чемпіонату Іспанії за кількістю середніх переглядів:
По завершенню сезону Прімери «Валенсія» зі скандалом звільнила президента.
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