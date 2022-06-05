«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро

Домовленість має бути на п’ять років

Каталонська «Барселона», за повідомленнями Фабріціо Романо, найближчим часом відновить перемовини з 17-річним Гаві про продовження контракту. Керівництво клубу вже надіслало агенту гравця офіційну пропозицію. Найближчим часом сторони мають почати діалог. Блаугранас пропонують гравцю домовленість на 5 років і, окрім цього, прагнуть вписати в контракті клаусулу в розмірі 1 мільярду євро. Також «Барселона» домовилася про продаж іншого молодого гравця.

Сергій Лук'яненко