Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняМатео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг

«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро

Домовленість має бути на п’ять років
Футбол Прімера
18:49
«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро

Каталонська «Барселона», за повідомленнями Фабріціо Романо, найближчим часом відновить перемовини з 17-річним Гаві про продовження контракту.

Керівництво клубу вже надіслало агенту гравця офіційну пропозицію. Найближчим часом сторони мають почати діалог.

Блаугранас пропонують гравцю домовленість на 5 років і, окрім цього, прагнуть вписати в контракті клаусулу в розмірі 1 мільярду євро.

Також «Барселона» домовилася про продаж іншого молодого гравця.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Збірна України
21:42
Україна переграла Вельс за всіма статтями. Статистика болісного для нас матчу
Україна переграла Вельс за всіма статтями. Статистика болісного для нас матчу
Чемпіонат світу з футболу
21:37
Збірна України програла Вельсу і не зіграє на ЧС-2022, ключовою стала жахлива помилка арбітра
Збірна України програла Вельсу і не зіграє на ЧС-2022, ключовою стала жахлива помилка арбітра
Чемпіонат світу з футболу
20:57
Матео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті
Тема дня
Матео Лаос = Віктор Кашшаї. Валлійці сфолили проти Ярмоленка, але рефері не дав пенальті
Збірна України
20:05
«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро
«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро
Прімера
18:49
«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
Прімера
18:33
«Арсенал» отримає елітного центрального захисника і нічого не заплатить за нього
«Арсенал» отримає елітного центрального захисника і нічого не заплатить за нього
Англійська Прем'єр-ліга
18:24
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Збірна України
17:57
Визначилися стартові склади України та Уельсу на матч відбору на чемпіонат світу
Визначилися стартові склади України та Уельсу на матч відбору на чемпіонат світу
Збірна України
17:43
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини