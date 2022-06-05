«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
«Барселона» хоче продовжити контракт зі своїм талантом і вписати там клаусулу в один мільярд євро
Домовленість має бути на п’ять років
Каталонська «Барселона», за повідомленнями Фабріціо Романо, найближчим часом відновить перемовини з 17-річним Гаві про продовження контракту.
Керівництво клубу вже надіслало агенту гравця офіційну пропозицію. Найближчим часом сторони мають почати діалог.
Блаугранас пропонують гравцю домовленість на 5 років і, окрім цього, прагнуть вписати в контракті клаусулу в розмірі 1 мільярду євро.
Також «Барселона» домовилася про продаж іншого молодого гравця.
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