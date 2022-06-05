Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом
«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
Гравцю доведеться змінити чемпіонат
Каталонська «Барселона» продасть свого 23-річного нападника Феррана Жутглу в «Брюгге». Про це в своєму Twitter написав Фабрціо Романо.
Клуби домовилися на 6 мільйонах євро плюс бонуси. На підписання паперів і проходження медичного обстеження може піти тиждень.
Жутгла дебютував за першу команду «Барселони» лише цього сезону і всього провів вісім матчів, в яких відзначився двома голами.
Нагадаємо, Мохаммед Салах пообіцяв керівництву «Барселони», що перейде до них вільним агентом.
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