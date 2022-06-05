«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу

Гравцю доведеться змінити чемпіонат

Каталонська «Барселона» продасть свого 23-річного нападника Феррана Жутглу в «Брюгге». Про це в своєму Twitter написав Фабрціо Романо.

Клуби домовилися на 6 мільйонах євро плюс бонуси. На підписання паперів і проходження медичного обстеження може піти тиждень.

Жутгла дебютував за першу команду «Барселони» лише цього сезону і всього провів вісім матчів, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, Мохаммед Салах пообіцяв керівництву «Барселони», що перейде до них вільним агентом.