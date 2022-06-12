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«Барселона» може придбати гравця збірної України – його рекомендував Ферран Торрес

Пріоритетним варіантом на позицію вважається Маркос Алонсо
Футбол Українські легіонери
09:00
«Барселона» може придбати гравця збірної України – його рекомендував Ферран Торрес

Каталонська «Барселона» слідкує за гравцем збірної України Олександром Зінченком. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, для блаугранас основним кандидатом на позицію лівого захисника є Маркос Алонсо з «Челсі». Його перехід є вигіднішим і зі спортивної, і з фінансової точок зору.

Однак «Барселона» все ж має альтернативні варіанти. І Ферран Торрес порадив свого колишнього партнера по «Манчестер Сіті» Зінченка. Англійці також не проти відпустити гравця, а на його позицію підписати іншого гравця.

Також серед претендентів на українця називали «Арсенал», «Вест Гем», «Вулвергемптон» та «Інтер».

Мікель Артета готовий, щоб Зінченко грав в його команді в центрі поля.

 

Сергій Лук'яненко
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Теги

Олександр Зінченко Барселона (футбол) Манчестер Сіті

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