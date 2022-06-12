Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
«Барселона» може придбати гравця збірної України – його рекомендував Ферран Торрес
Пріоритетним варіантом на позицію вважається Маркос Алонсо
09:00
Каталонська «Барселона» слідкує за гравцем збірної України Олександром Зінченком. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, для блаугранас основним кандидатом на позицію лівого захисника є Маркос Алонсо з «Челсі». Його перехід є вигіднішим і зі спортивної, і з фінансової точок зору.
Однак «Барселона» все ж має альтернативні варіанти. І Ферран Торрес порадив свого колишнього партнера по «Манчестер Сіті» Зінченка. Англійці також не проти відпустити гравця, а на його позицію підписати іншого гравця.
Також серед претендентів на українця називали «Арсенал», «Вест Гем», «Вулвергемптон» та «Інтер».
Мікель Артета готовий, щоб Зінченко грав в його команді в центрі поля.
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