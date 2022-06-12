«Барселона» може придбати гравця збірної України – його рекомендував Ферран Торрес

Пріоритетним варіантом на позицію вважається Маркос Алонсо

Каталонська «Барселона» слідкує за гравцем збірної України Олександром Зінченком. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, для блаугранас основним кандидатом на позицію лівого захисника є Маркос Алонсо з «Челсі». Його перехід є вигіднішим і зі спортивної, і з фінансової точок зору.

Однак «Барселона» все ж має альтернативні варіанти. І Ферран Торрес порадив свого колишнього партнера по «Манчестер Сіті» Зінченка. Англійці також не проти відпустити гравця, а на його позицію підписати іншого гравця.

Також серед претендентів на українця називали «Арсенал», «Вест Гем», «Вулвергемптон» та «Інтер».

Мікель Артета готовий, щоб Зінченко грав в його команді в центрі поля.