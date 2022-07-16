«Баварія» оголосила про домовленість з «Барселоною» по Левандовському
«Барселона» оголосила про трансфер Левандовського
Каталонці досягли домовленості з «Баварією»
Каталонська «Барселона» на своєму офіційному сайті оголосила про досягнення домовленості з «Баварією» з приводу трансферу Роберта Левандовського.
Найближчим часом гравець пройде медобстеження в іспанському клубі і підпише контракт.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу складе 45 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів бонусами.
Нагадаємо, раніше про домовленість з «Барселоною» оголосила «Баварія».
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