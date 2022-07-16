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«Баварія» оголосила про домовленість з «Барселоною» по Левандовському

Про це заявив президент клубу
Футбол Бундесліга
17:10
«Баварія» оголосила про домовленість з «Барселоною» по Левандовському

Президент «Баварії» Герберт Хайнер виступив з заявою з приводу Роберта Левандовського. Його слова приводить Twitter клубу:

«Ми досягнули усної домовленості з «Барселоною». Добре мати ясність для всіх сторін. Роберт — неймовірний гравець, і він виграв з нами все. Ми йому неймовірно вдячні».

Відповідно, найближчим часом варто очікувати про офіційне оформлення трансферу 33-річного поляка до «Барселони». Прогнозується, що вартість переходу складе 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Барселона» все ж продовжила контракт з Усманом Дембеле, а також підписала Рафінью, Кессьє і Крістенсена.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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