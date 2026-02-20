Сергій Разумовський

16-річний англійський вінгер Норвіча Аджай Таварес найближчим часом стане гравцем Барселони. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо, зазначивши, що клуби вже досягли домовленості щодо трансферу, а ключові деталі переходу фактично узгоджені.

За наявною інформацією, сторони ще раніше попередньо погодили варіант із переїздом футболіста у січні, а тепер угода вийшла на фінішну пряму. Важливим фактором стала позиція самого гравця: Таварес отримував інтерес і від кількох німецьких клубів, однак відмовився від інших пропозицій, оскільки був налаштований перейти саме до Барселони.

Очікується, що в неділю юний вінгер прибуде до Іспанії для завершення формальностей, а вже у понеділок має пройти медичний огляд. Після цього трансфер буде оформлено остаточно, і Барселона зможе офіційно оголосити про підписання перспективного англійця.

Таварес виступає за Норвіч на рівні команди U-18. У поточному сезоні він провів 19 матчів у цій віковій категорії та відзначився одним забитим м’ячем. Барселона розглядає його як інвестицію в майбутнє і ще один крок у підсиленні молодіжного напрямку клубу.

Кінець кошмару: зірковий Гаві повернувся до тренувань в Барселоні.