Павло Василенко

У Барселона панує справжній оптимізм – один із символів майбутнього клубу, Гаві, нарешті повернувся до тренувань із першою командою. Як повідомляє Mundo Deportivo, молодий півзахисник сьогодні вперше після тривалої паузи вийшов на поле разом із партнерами, зробивши важливий крок до повноцінного повернення в гру.

Хавбек пережив надзвичайно складний період. У вересні йому довелося перенести другу операцію на правому коліні – лікарі виявили ушкодження медіального меніска. До цього Гаві майже рік був поза футболом через розрив хрестоподібної зв’язки того ж коліна. Відновлення вимагало терпіння, обережності та суворого контролю навантажень.

Останніми тижнями півзахисник поступово нарощував інтенсивність роботи, і сьогодні він уперше долучився до загального тренування каталонців, приєднавшись до команди на початковій фазі заняття. У клубі поки що не поспішають із прогнозами: на «Камп Ноу» не називають конкретної дати повернення Гаві до офіційних матчів, наголошуючи, що все залежатиме від його стану та прогресу в найближчі тижні.

Для головного тренера Гансі Флік це вже другий позитивний сигнал поспіль. Напередодні стало відомо, що Педрі та Маркус Рашфорд повністю відновилися та готові повернутися до заявки на матч проти Леванте. Поступове повернення лідерів додає Барселоні надій перед вирішальним відрізком сезону.