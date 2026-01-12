Сергій Разумовський

Барселона встановила для себе історичне досягнення у протистоянні з Реалом: уперше каталонський клуб виграв три фінали поспіль у мадридців. Про це повідомляє Opta, підкреслюючи унікальність серії саме на вирішальній стадії турнірів, де на кону стоїть трофей і кожна помилка може коштувати титулу.

Останній епізод цієї серії стався 11 січня, коли Барселона здолала Реал у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 3:2. Матч вийшов максимально напруженим і результативним, а різницю, як і часто у фіналах, зробили деталі та реалізація моментів у ключові відрізки гри.

Цікаво, що попередня перемога над Реалом у фіналі також була здобута з таким самим рахунком. 26 квітня 2025 року Барселона виграла у мадридців фінал Кубка Іспанії – 3:2. Два однакові результати у двох різних фіналах додають контексту: команди були максимально близькими за рівнем, але вирішальні епізоди стабільно залишалися за каталонцями.

Початок цієї переможної фінальної серії припадає на старт минулого року. Тоді Барселона впевненіше обіграла Реал у фіналі Суперкубка Іспанії – 5:2. Саме той результат став першим кроком до нинішнього рекорду, а також показав, що каталонці здатні не лише дотискати суперника в рівних матчах, а й перемагати з помітною перевагою, коли знаходять свій ритм у грі.

Таким чином, Барселона не просто регулярно бере гору над Реалом у фіналах останніх років, а й зробила це тричі поспіль – серія, якої раніше в історії клубу не було.