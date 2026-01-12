Барселона та Реал зійшлись у матчі за Суперкубок Іспанії-2025. Матч у Джидді завершився з рахунком 3:2.

Чергова серія Ель Класіко потішила результативністю у виконанні обох команд. Ще до перерви Барса та Реал двічі обмінялись голами. Спочатку Рафінья відкрив рахунок у фіналі Суперкубка, а в доданий час Вінісіус сольним проходом перервав 16-матчеву серію без голів у всіх турнірах.

Каталонці майже одразу знову вийшли вперед завдяки голу Левандовського, проте останнє слово в першій 45-хвилинці залишилось за Реалом завдяки голу Гарсії.

Після перерви Барсавже не була такою домінуючою, але на 73-й хвилині вона втретє вийшла вперед. У цьому голі була певна частка везіння, оскільки удар Рафіньї відскочив від Асенсіо і перелетів над головою Куртуа.

Повернення Мбаппе після ушкодження не допомогло Реалу втретє зрівняти рахунок. Кіліан на собі заробив фол, а де Йонг побачив перед собою червону картку.

Реал мав в розпорядженні кілька нагод, проте у вирішальний момент Гарсія допоміг Барсі виграти Суперкубок другий рік поспіль.

Суперкубок Іспанії-2025. Фінал

Барселона - Реал 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовський, 45+4 - Вінісіус, 45+2, Гарсія, 45+6