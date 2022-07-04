«Барселона» безкоштовно забрала у «Мілана» одного з лідерів
«Барселона» підписала другого вільного агента за день. Цього разу з «Челсі»
Каталонці продовжують підбирати гравців, що не бажають продовжувати контракти з топ-клубами
Андреас Крістенсен / Фото - ФК Барселона
Захисник Андреас Крістенсен став гравцем «Барселони». Про це повідомляє прес-служба клубу.
У данця сплив термін дії контракту з «Челсі». Каталонці на правах вільного агента уклали угоду на чотири роки з відступними у 500 мільйонів євро.
Крістенсен виступав за «аристократів» з 2012 року. Оформив по два голи і асисти в 160 матчах.
Раніше контракт тієї ж тривалості з аналогічною сумою відступних «Барселона» уклала з півзахисником Франком Кесса.
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