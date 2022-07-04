«Барселона» підписала другого вільного агента за день. Цього разу з «Челсі»

Каталонці продовжують підбирати гравців, що не бажають продовжувати контракти з топ-клубами

Андреас Крістенсен / Фото - ФК Барселона

Захисник Андреас Крістенсен став гравцем «Барселони». Про це повідомляє прес-служба клубу.

У данця сплив термін дії контракту з «Челсі». Каталонці на правах вільного агента уклали угоду на чотири роки з відступними у 500 мільйонів євро.

Крістенсен виступав за «аристократів» з 2012 року. Оформив по два голи і асисти в 160 матчах.

Раніше контракт тієї ж тривалості з аналогічною сумою відступних «Барселона» уклала з півзахисником Франком Кесса.