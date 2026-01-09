Сергій Разумовський

Барселона має намір продовжити співпрацю з центральним захисником Андреасом Крістенсеном. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, зазначаючи, що каталонський клуб уже визначився з позицією щодо майбутнього 29-річного оборонця.

За інформацією джерела, Барселона хоче узгодити з данцем нову угоду ще на один сезон. Тобто мова йде про пролонгацію контракту понад нинішні строки, аби зберегти гравця в обоймі та уникнути ситуації, коли футболіст входить у останній рік договору без чіткої перспективи продовження. Очікується, що найближчими тижнями сторони продовжать обговорення фінансових умов, і саме цей аспект стане ключовим у переговорах.

Наразі чинний контракт Крістенсена з Барселоною діє до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні захисник узяв участь у 17 матчах за клуб у всіх турнірах, однак сумарно провів на полі лише 512 хвилин ставши гравцем ротації. Попри обмежений ігровий час, Крістенсен відзначився одним забитим м’ячем.

