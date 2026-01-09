Сергій Разумовський

Вінгер Барселони Ламін Ямаль отримав індивідуальне визнання в чемпіонаті Іспанії – за підсумками грудня його назвали найкращим гравцем Ла Ліги. Про це повідомив офіційний сайт турніру, підкресливши внесок футболіста в успішний відрізок каталонців наприкінці року.

У грудні Барселона провела ідеальний місячний відрізок у рамках чемпіонату, здобувши чотири перемоги в чотирьох матчах. Команда впевнено розібралася з Атлетико (3:1) і влаштувала результативну перестрілку з Бетисом (5:3), а також без пропущених м’ячів обіграла Осасуну та Вільярреал – обидва матчі завершилися з рахунком 2:0. Важливо, що Ямаль був безпосередньо залучений до всіх цих ігор, стабільно виходив на поле та допомагав команді як у позиційних атаках, так і в переходах.

Сам Ламін відзначився двома голами протягом місяця – забив Бетису та Вільярреалу. Це стало додатковим аргументом на його користь у боротьбі за нагороду, адже мова не лише про яскраву гру на фланзі, а й про конкретні результативні дії, які впливали на підсумковий результат.

Загалом у поточному сезоні Ла Ліги Ямаль уже провів 15 матчів. У його активі 7 забитих м’ячів і 8 результативних передач – показники, які підтверджують статус одного з ключових гравців Барселони та одного з найяскравіших вінгерів чемпіонату.