Крайній нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд найближчим часом стане гравцем Барселони. За інформацією Mundo Deportivo, 27-річний англієць пройде медогляд у понеділок, 21 липня, після чого наступного дня відбудеться офіційна презентація його переходу в каталонський клуб на правах оренди.

У Барселоні вже розглядають можливі ігрові номери для новачка. Один із фаворитів — 14-й, під яким у складі синьо-гранатових грав кумир Рашфорда Тьєррі Анрі.

Також англієць може обрати 19-й номер, який раніше належав Ламіну Ямалю та Ліонелю Мессі. Сам Рашфорд виступав під цим номером на початку своєї кар’єри в Манчестер Юнайтед.

Не виключається й варіант з 22-м номером — саме з ним Маркус дебютував у національній збірній Англії.