Барселона погодила перехід форварда Манчестер Юнайтед
Нові подробиці потенційного трансферу
близько 16 годин тому
Барселона активно працює над підписанням Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед. The Athletic повідомляє, що угода близька до завершення.
Рашфорда давно пов'язують із Барселоною. Англійські ЗМІ наголошують, що синьо-гранатові – мрія форварда, оскільки він не хотів залишатися в Астон Віллі, де грав в оренді минулого сезону.
Остання інформація свідчить про те, що англійський футболіст справді переїде до Каталонії. Досягнуто домовленості про оренду нападника з іспанцями.
Угода також передбачає опцію викупу. Сума потенційного постійного трансферу, а також розмір зарплати поки не розголошуються.
Угода близька до завершення. Головний тренер Барселони Хансі Флік схвалив підписання контракту з Рашфордом.
Минулого сезону Рашфорд провів 41 матч, забив 11 м'ячів та віддав дев'ять результативних передач.