Павло Василенко

Барселона активно працює над підписанням Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед. The Athletic повідомляє, що угода близька до завершення.

Рашфорда давно пов'язують із Барселоною. Англійські ЗМІ наголошують, що синьо-гранатові – мрія форварда, оскільки він не хотів залишатися в Астон Віллі, де грав в оренді минулого сезону.

Остання інформація свідчить про те, що англійський футболіст справді переїде до Каталонії. Досягнуто домовленості про оренду нападника з іспанцями.

Угода також передбачає опцію викупу. Сума потенційного постійного трансферу, а також розмір зарплати поки не розголошуються.

Угода близька до завершення. Головний тренер Барселони Хансі Флік схвалив підписання контракту з Рашфордом.

Минулого сезону Рашфорд провів 41 матч, забив 11 м'ячів та віддав дев'ять результативних передач.