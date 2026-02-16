Після принизливої поразки 0:4 від Атлетіко у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії Барселона вирушила в гості до середняка таблиці – Жирони – у каталонському дербі Ла Ліги.

Форма команд та новини перед матчем

Жирона в останньому турі зіграла внічию 1:1 з Севільєю, через що не виграє вже третій матч поспіль (2 нічиї, 1 поразка). Команда посідає 12-те місце в таблиці, перебуваючи ближче до зони вильоту, ніж до європейських місць. Оборонні проблеми залишаються серйозними: лише дві команди пропустили більше 37 голів у Ла Лізі цього сезону. Водночас удома підопічні Мічела демонструють характер – лише Атлетіко переміг їх у восьми останніх домашніх матчах (3 перемоги, 4 нічиї).

Барселона зазнала найбільшої поразки Гансі Фліка за останні 21 рік – 0:4 до перерви від Атлетіко. Німецький тренер, безумовно, вимагатиме негайної реакції. У Ла Лізі форма команди залишається блискучою: 12 перемог в останніх 13 матчах чемпіонату (1 поразка). Проте з відривом від Реала лише в одне очко ситуація на вершині стає дедалі напруженішою. З 4 поразок у чемпіонаті цього сезону 3 припали на останні 10 виїздів (6 перемог, 1 нічия, 3 поразки), що робить цей матч непростим.

Історія протистоянь

Жирона програла останні три очні зустрічі в Ла Лізі – найдовша серія поразок у протистоянні. Барселона виграла 4 з 5 останніх виїзних матчів чемпіонату проти Жирони (1 поразка), забивши в цих іграх 12 голів.

Гаряча статистика та тренди

Жирона забивала рівно один гол у чотирьох з п’яти останніх домашніх матчів.

Лише Реал (11) отримав більше пенальті в Ла Лізі цього сезону, ніж Жирона (7).

Барселона забиває в 43 матчах Ла Ліги поспіль.

У 9 з 11 останніх виїзних ігор чемпіонату Барселони»забивали обидві команди.

Ключові гравці та втрати

У Жирони досвідчений Кріштіан Стюані не реалізував пенальті проти Севільї – у нього 2 голи та 4 жовті картки в останніх п’яти матчах проти Барселони. Роберт Левандовскі забив 4 голи в останніх 4 зустрічах з Жироною – перемога Барселони в 16 матчах поспіль, коли він забивав.

В складі Жирони Фран Бельтран отримав травму в грі з Севільєю, у Барселони Маркус Рашфорд пропустив матч з Атлетіко через проблеми з коліном.

Прогноз

Останні три очні зустрічі в Ла Лізі закінчувалися перемогою Барселони з голами обох команд. Цікавий варіант Барселона переможе + обидві заб’ють може бути перспективним.

