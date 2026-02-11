Іспанська Жирона оперативно вирішила кадрове питання у воротарській лінії після серйозних проблем зі складом.

Каталонський клуб офіційно оголосив про підписання 30-річного голкіпера Рубена Бланко, який приєднався до команди на правах вільного агента. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

Таке рішення стало прямою реакцією на травму Марка-Андре тер Штегена, якого Жирона орендувала у Барселони. Німець вибув на тривалий термін, тому клуб був змушений швидко реагувати на ситуацію.

У заяві пресслужби наголошується, що новачок має забезпечити не лише підміну, а й повноцінну конкуренцію та впевненість у воротарській позиції. У клубі відзначають його досвід виступів на високому рівні, лідерські якості та тактичну зрілість, які роблять Бланко надійним підсиленням.

Важливо й те, що воротар доступний одразу, без необхідності чекати відкриття трансферного вікна чи проходити тривалий період адаптації.

Рубен Бланко добре знайомий іспанським уболівальникам за виступами у Сельті, де він пройшов ключові етапи кар’єри та отримав досвід матчів під тиском. Також голкіпер грав за Марсель, який залишив у січні цього року, після чого перебував без клубу.