«Барселона» стала першою командою в історії чемпіонату Іспанії, у якої 10 «сухих» матчів за перших 12 турів

В останній грі каталонська команда мінімально здолала «Валенсію»

Каталонська «Барселона» стала першою в історії чемпіонату Іспанії командою, яка в перших 12 турах провела 10 матчів без пропущених м'ячів, повідомляє Opta.

У 12-му турі чемпіонату Іспанії «Барселона» мінімально здолала «Валенсію» (1:0).

Таким же рекордом відзначився і Марк Андре Тер-Штеген, який стояв у воротах каталонської команди всі ці матчі.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії «Барселона» зрівнялася з «Реалом» за очками, але у мадридського клубу є матч в запасі.