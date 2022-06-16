«Барселона» відмовила в продовженні контракту одному з лідерів клубу

Він зворушливо попрощався з командою

Каталонська «Барселона» прийняла рішення не продовжувати контракт з 39-річним Дані Алвесом. Зрештою, гравець попрощався з уболівальниками у себе в Instagram:

«Дорогі «кулес». Ось і настав час нашого прощання. Більше 8 років я присвятив цьому клубу, кольорам і місту. Як буває в житті, роки минають, шляхи розходяться, а історії пишуться в різних місцях. Минуло ще багато років, поки футбол і життя, які дуже вдячні тим, хто їх поважає, вирішили дати мені можливість повернутися сюди, щоб попрощатися. Дякую всім вам. Також хотів би подякувати всьому персоналу за можливість знову носити цю чудову футболку. Ви не знаєте, який я щасливий... Я виграв тут 23 трофеї: 2 требли, 1 секстет і став частиною чудової золотої книги! Це замикає дуже красивий цикл і відкриває інший, ще складніший. Нехай світ ніколи не забуде: лев, навіть якщо йому 39 років, все одно залишається добрим божевільним левом».

Алвес повернувся до «Барселони» в листопаді, хоч каталонці і змогли заявити його лише після відкриття зимового трансферного вікна.

В 14 матчах Прімери бразилець забив 1 м’яч і здійснив 3 асисти. До того ж, він став основним на своїй позиції.

В якості заміни Алвесу «Барселона» розглядає гравця «Шахтаря».