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Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом

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Футбол Прімера
16:39
Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом

Найкращий бомбардир минулого сезону чемпіонату Англії Мохаммед Салах пообіцяв керівництву «Барселони», що стане їхнім гравцем. Про це пише Mirror.

Його чинний контракт з «Ліверпулем» добігає кінця влітку 2023 року. Саме тоді єгиптянин вільним агентом має намір приєднатися до іспанців. На той момент йому буде вже 31 рік.

Інший лідер «Ліверпуля» заявив, що його не поважає керівництво клубу – у відповідь він хоче піти з команди.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Мохамед Салах Барселона (футбол)

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