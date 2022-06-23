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«Барселона» запропонувала повернутися Луїсу Суаресу

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Футбол Прімера
11:13
«Барселона» запропонувала повернутися Луїсу Суаресу

Каталонська «Барселона» зробила пропозицію Луїсу Суаресу. Про це повідомляє Onda Cero.

Блаугранас хочуть, щоб 35-річний уругваєць повернувся в клуб вільним агентом. Єдине, вони все ще працюють над трансфером Роберта Левандовського, а тому просять Суареса почекати до серпня, коли ситуація з поляком повністю проясниться.

Щоправда, форварда таке не влаштовує – у нього є кілька пропозицій і він не хоче чекати аж до серпня, перш ніж дізнається команду на наступний сезон.

Суарес покинув «Барселону» два сезони тому і став з «Атлетико» чемпіоном.

Нагадаємо, каталонцям запропонували трансфер Неймара.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Луїс Суарес Барселона (футбол)

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