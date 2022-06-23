Зідан – про роботу в ПСЖ: «Ніколи не кажи ніколи»
«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу
ПСЖ хоче здихатися бразильця
Каталонська «Барселона» отримала пропозицію оформити трансфер Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє El Chiringuito.
Посередники парижського клубу повідомили каталонцям, що вони можуть підписати бразильця цього літа за 50 мільйонів євро.
Наразі «Барселона» не надто зацікавлена в трансфері, оскільки зосереджена на переході Роберта Левандовського.
Однак в парижан є сподівання, що президент «Барселони» Жоан Лапорта все ж захоче повернути Неймара в свій клуб.
Раніше повідомлялося, що на Неймара претендує ще один клуб.
Коментарі 0