«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу

ПСЖ хоче здихатися бразильця

Каталонська «Барселона» отримала пропозицію оформити трансфер Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє El Chiringuito.

Посередники парижського клубу повідомили каталонцям, що вони можуть підписати бразильця цього літа за 50 мільйонів євро.

Наразі «Барселона» не надто зацікавлена в трансфері, оскільки зосереджена на переході Роберта Левандовського.

Однак в парижан є сподівання, що президент «Барселони» Жоан Лапорта все ж захоче повернути Неймара в свій клуб.

Раніше повідомлялося, що на Неймара претендує ще один клуб.