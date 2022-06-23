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«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу

ПСЖ хоче здихатися бразильця
Футбол Прімера
09:57
«Барселоні» запропонували придбати Неймара – відома сума трансферу

Каталонська «Барселона» отримала пропозицію оформити трансфер Неймара з ПСЖ. Про це повідомляє El Chiringuito.

Посередники парижського клубу повідомили каталонцям, що вони можуть підписати бразильця цього літа за 50 мільйонів євро.

Наразі «Барселона» не надто зацікавлена в трансфері, оскільки зосереджена на переході Роберта Левандовського.

Однак в парижан є сподівання, що президент «Барселони» Жоан Лапорта все ж захоче повернути Неймара в свій клуб.

Раніше повідомлялося, що на Неймара претендує ще один клуб.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Неймар Барселона (футбол) ПСЖ

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