«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»

Каталонці до останнього не робили даний крок

Фото - ФК Барселона

«Барселона» підписала контракт зі стрімінговим сервісом Spotify. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Згідно з ним, перед назвою стадіону каталонців «Камп Ноу» з'явиться ім'я спонсора. Лого компанії з'явиться на футболках чоловічих і жіночих команд, а також в середині стадіону.

Перед ареною з'явиться мурал з зірками клубу, Педрі, П'єр-Емеріком Обамеянгом, Ансу Фаті, Алексією Путельяс та іншими. Spotify створюватиме аудіовізуальний контент для прес-служби «синьо-гранатових».

Раніше повідомлялося, що «Баварія» втретє відмовила «Барселоні» у придбанні нападника Роберта Левандовськи.