Чорнобаївка якась! «Баварія» втретє відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовськи
«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
Каталонці до останнього не робили даний крок
Фото - ФК Барселона
«Барселона» підписала контракт зі стрімінговим сервісом Spotify. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Згідно з ним, перед назвою стадіону каталонців «Камп Ноу» з'явиться ім'я спонсора. Лого компанії з'явиться на футболках чоловічих і жіночих команд, а також в середині стадіону.
Перед ареною з'явиться мурал з зірками клубу, Педрі, П'єр-Емеріком Обамеянгом, Ансу Фаті, Алексією Путельяс та іншими. Spotify створюватиме аудіовізуальний контент для прес-служби «синьо-гранатових».
Раніше повідомлялося, що «Баварія» втретє відмовила «Барселоні» у придбанні нападника Роберта Левандовськи.
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