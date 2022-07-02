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«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»

Каталонці до останнього не робили даний крок
Футбол Прімера
02 липня 23:50
«Барселона» змінила назву легендарного «Камп Ноу»
Фото - ФК Барселона

«Барселона» підписала контракт зі стрімінговим сервісом Spotify. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Згідно з ним, перед назвою стадіону каталонців «Камп Ноу» з'явиться ім'я спонсора. Лого компанії з'явиться на футболках чоловічих і жіночих команд, а також в середині стадіону.

Перед ареною з'явиться мурал з зірками клубу, Педрі, П'єр-Емеріком Обамеянгом, Ансу Фаті, Алексією Путельяс та іншими. Spotify створюватиме аудіовізуальний контент для прес-служби «синьо-гранатових».

Раніше повідомлялося, що «Баварія» втретє відмовила «Барселоні» у придбанні нападника Роберта Левандовськи.

Сергій Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Камп Ноу

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